Вырастет аварийность и расцветет коррупция: автошколы против изменений в экзаменах на права

Объединения автошкол раскритиковали реформу водительских экзаменов, подготовленную ГИБДД. В частности, они считают, что идея объединить два испытания – «площадку» и «город» – приведет к повышению аварийности и даже тотальному аннулированию результатов экзаменов. МВД продолжает настаивать на своем, ссылаясь на мировой опыт, в подавляющем большинстве стран навыки будущих водителей оцениваются в городских условиях.

Впервые идея создания объединенного экзамена по вождению была озвучена весной 2018 года. Тогда в ГИБДД напомнили, что «площадка» была предназначена для проверки навыков водителей, которые готовятся самостоятельно. Однако в 2013 году такая возможность была отменена, а потому исчезла и надобность в автодромах.

Автошколы же считают, что перенос экзамена в реальные условия, повысит аварийность, пишет «Коммерсант». «Площадка» позволяет определить уровень подготовки будущего водителя. Так в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) указали на то, что реформа образования водителей ведется с 2013 года и принесла плоды: аварийность с участием будущих водителей уверенно падает. Новый подход может навредить этой тенденции.

Кроме того, реформа предусматривает возможность аннулирования результатов экзаменов в результате тех или иных нарушений. То есть, если водитель не сможет выполнить какое-то упражнение по независящим от него причинам, например, развернуться на заснеженной дороге, которую не успели убрать коммунальщики, с юридической точки зрения это будет считаться нарушением. С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям, отмечают в МААШ.

Опасения на счет того, что новый подход «негативно скажется на работе автошкол», выразили и в ДОСААФ. Там напомнили, что с введением требования к минимальной площади учебных автодромов, многие автошколы вложили немалые деньги в необходимую инфраструктуру. Получается, что созданная с таким трудом материально-техническая база будет утеряна.

К тому же в условиях города не всегда удается продемонстрировать «специальные маневры», такие как «Начало движения с места после остановки на подъеме и спуске». Также на площадке проверка навыков происходит объективно: границы упражнений обозначены конусами, разметкой. В городских условиях этого не будет. Оценка будет «необъективной», это спровоцирует рост коррупции, считают в ДОСААФ.

Свои замечания к предложенным ГИБДД изменениям направили Федерация автошкол Татарстана, ассоциации автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерово, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани и Челябинска.

Впрочем, нашлись и те, кто реформу поддержал. Так в Союзе автошкол Москвы, к примеру, инициативу МВД одобрили и опасения коллег не разделили. С такой же позиции выступает и Национальный союз ассоциаций автошкол.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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