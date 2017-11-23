В права профессиональных водителей внесут отметку о разрешении работать за рулем

Министерство транспорта разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения». Главное изменение – разделение водителей на профессионалов и любителей, за что ранее высказывались представители автошкол. В правах появится отметка, означающая, что водитель прошел специальную подготовку и может работать за рулем. Для всех остальных процесс обучения вождению упростится.

Минтранс предлагает разделить программы обучения водителей, пишет «Коммерсант». Стандартная программа предполагает получение категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Для того, чтобы получить водительское удостоверение «специальных категорий» C, D, Е и их подкатегорий для транспортировки прицепов, придется пройти «профессиональное обучение», программу которого подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу.

В правах водителей профессионалов появится отметка, подтверждающая «профессиональную компетентность». Подобная практика применяется в Евросоюзе. Так называемый код «95», указанный в документе, даст право на работу за рулем. Квалификацию будет необходимо подтверждать каждые пять лет.

Мнения экспертов по поводу нововведений разделились. Одни считают, что ужесточение в области получения прав для водителей профессионалов позволят повысить безопасность на дорогах. Другие убеждены в обратном, по их словам, одновременное упрощение программ обучения для автолюбителей приведет к снижению общего уровня подготовки и, как следствие, повысит аварийность.

Напомним, в сентябре Союз автошкол Москвы предложил разделить российских водителей на две категории – любителей и профессионалов. В зависимости от цели получения прав программы обучения будущих автомобилистов должны отличаться. Так представители автошкол предлагали снизить учебную нагрузку примерно на 30% для тех, кто не намерен использовать водительские навыки в профессиональных целях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.11.17

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