Будущих водителей хотят проверять на агрессивность / Психиатры готовят новые тесты для автостудентов

Публикации за 29.05.17

Профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП, в этом уверены в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского. Там разрабатывают новые психологические тесты, которые позволят оценить уровень агрессивности будущих водителей. В сообществе автолюбителей считают, что инициатива не имеет отношения к безопасности на дорогах.

Тестирование на агрессивность обсуждалось на научно-практической конференции «Психология дорожного движения: вопросы теории и практики» в качестве превентивной меры, которая позволила бы снизить аварийность. Психологи уверены, что водители, многократно превышающие разрешенную скорость, имеют нарушения психики, пишут «Известия».

При этом злостные нарушители ПДД испытывают проблемы с самоконтролем и в других сферах своей жизни. Осознать проблему помогут как раз такие тесты на агрессивность. «Только если водитель осознает, что именно стало причиной превышения скорости, он сможет изменить манеру езды. Например, водитель может нарушать правила из-за стресса на работе, – поясняют участники конференции.

В настоящее время российское законодательство не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования, проверку у психолога проходят только профессиональные водители. По словам научного сотрудника лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрия Калинкина, критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический психолог. Именно такой «двойной барьер» сможет выявить отклонения, как следствие, предотвратить массу аварий.

В сообществе автомобилистов инициативу не оценили. По мнению председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, речь идет скорее об эффективности работы исследовательского центра, а не о безопасности на дорогах. «Кто будет тестировать и где мы найдем людей, чтобы покрыть всю страну?», – задается вопросом Ачкасов. Впрочем, тесты на агрессивность были бы более действенной мерой в отношении тех, кто многократно нарушает правила.

Кроме того, эксперты считают, что введение дополнительного этапа при получении прав повлечет за собой дополнительные расходы бюджета, а также создаст новое поле для коррупции.

Москва, Зоя Осколкова

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