Автомобилистов в России хотят поделить на профессионалов и любителей

Российских водителей предложили разделить на две категории – любителей и профессионалов. В зависимости от цели получения прав программы обучения будущих автомобилистов должны отличаться. С таким предложением в адрес главы ГИБДД выступил Союз автошкол Москвы.

В настоящее время водителей в России обучают как профессионалов, которые будут за рулем зарабатывать на жизнь, считает председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. В этой связи он предлагает снизить учебную нагрузку примерно на 30% для тех, кто не намерен использовать водительские навыки в профессиональных целях, пишут «Известия». «Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся», – отметил Ачкасов.

В то же время за гражданами, которые зарабатывают перевозками, контроль нужно ужесточить. Автошколы предлагают ввести электронные путевые листы, которые будут содержать данные водителя, информацию о маршруте и грузе, а также внедрить чипированное водительское удостоверение. Подобные идеи уже разрабатываются Минтрансом, впрочем, работа эта далека от завершения.

Чтобы профессиональные водители дорожили своей работой, нужно выявлять среди них злостных нарушителей и лишать только прав профи, то есть лицензий, которые позволяют им зарабатывать, но оставлять им возможность пользоваться правами любителя, говорит Ачкасов. Таким образом, по его мнению, за рулем фур не останется пьяниц, наркоманов и хамов.

Кроме того, лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов выступил за дифференциацию наказаний для профессиональных водителей. Если лишение прав для рядового гражданина влечет лишь некоторые неудобства, то для профи это означает потерю дохода. Помочь в этом вопросе помогло бы внедрение балльной системы, считает эксперт. В этом случае водитель, который единожды нарушил ПДД, не лишится работы, а тот, кто систематически нарушает, потеряет возможность трудиться в грузопассажирских перевозках.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

В Миассе иномарка сбила подростков на мотоцикле. / Сбой в работе МЦК: движение по часовой стрелке выбилось из графика. / Суррогатный бензин с материка будут тормозить на Керченской переправе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»