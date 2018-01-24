«Хотят просто подзаработать»: эксперты против идеи автошкол о переэкзаменовке при замене прав

Российских автомобилистов, срок действия водительских прав которых завершился, могут обязать пересдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Такое предложение поступило в ГИБДД от Союза автошкол.

По словам председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, речь идет только о теоретической части экзамена. Он не видит необходимости пересдавать вождение, пишут «Известия». Свою инициативу организация обосновывает тем, что водители, которым нужно менять права, получали их еще в то время, когда уровень контроля за автошколами и качеством обучения будущих водителей был ниже. Также утверждается, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожных правилах остаются вне поля зрения таких водителей.

Отметим, что сейчас водители получают удостоверения на право управления транспортными средствами сроком на 10 лет, а затем меняют их на новое после предоставления медицинской справки.

Кроме того, Союз автошкол предлагает ужесточить контроль за медицинскими справками. Если инициативу одобрят, что водители должны будут возить справку с собой, а инспекторы ГИБДД смогут проверять ее наличие.

В ГИДДД пообещали рассмотреть данные инициативы. «Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке», – сообщил газете замруководителя Госавтоинспекции Владимир Кузин.

В Федерации автовладельцев России выступили против нововведения, заверив, что необходимости в пересдаче экзамена нет. По мнению главы организации Сергея Канаева, опытные водители хорошо знают правила дорожного движения и следуют им.

Автоэксперт Вячеслав Субботин, комментария инициативу Союза автошкол, заявил, что организация хочет подзаработать с помощью постоянных пересдач ПДД.

«Союз автошкол преследует собственные интересы, потому что это бизнес, и не более того. Чем больше учеников, чем чаще будут сдавать на права, тем больше они будут зарабатывать, – приводит мнение эксперта «РЕН ТВ». – На самом деле, нужды пересдавать на права, когда заканчивается время их действия, нет». Субботин добавил, что мастерство приходит к водителю с опытом, и нужды в переэкзаменовке нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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