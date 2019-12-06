Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости на дорогах

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не видит необходимости снижать наказуемый порог превышения скорости движения на дорогах общего пользования с 20 до 10 км/ч. Он напомнил, что эта позиция министерства была озвучена в начале года на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось под руководством зампреда правительства.

По словам Колокольцева, МВД выступает против снижения наказуемого порога, а также считает необходимым увеличить максимально разрешенную скорость на автомагистралях, передает РИА «Новости». Примечательно, что в конце сентября генерал-майор полиции, замначальника ГИБДД Владимир Кузин заявлял, что ГИБДД выступает за снижение порога превышения скорости до 10 км/ч.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 3 декабря, отметил, что превышение скорости на 10 км/ч «на машине не ловится», а на «не очень новых машинах» его определить сложно, поскольку стрелка на спидометре прыгает. «Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч – непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все», – добавил глава правительства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.19

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