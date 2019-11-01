ЦОДД: Москвичи сами просят установить камеры фиксации нарушений на дорогах

В Москве действует около двух тысяч камер фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД), и это количество будет увеличено. При этом сейчас москвичи сами просят установить камеры, в частности, на пешеходных переходах. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксакции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов. По его словам, самым «популярным» у столичных водителей остается превышение скоростного режима.

Чернов отметил, что из приблизительно двух тысяч камер 1665 являются стационарными, 185 мобильными, которые администрируют правила стоянки и остановки, 59 передвижных, так называемых «жирафов» с выдвигающейся камерой, и около 110 камер на подвижном составе «Мосгортранса». «В целом парк камер будет развиваться, и их количество точно будет увеличиваться, – заявил замглавы дирекции ЦОДД. – Что касается мест установки, то по мере развития мы станем переходить на более сложные и нужные составы администрирования – например, такие, как вафельная разметка, чтобы автолюбители не выезжали на перекресток, когда там пробка. Потому что перекресток сразу замыкается и проехать там невозможно».

Кроме того, у ЦОДД появилось около 200 камер, которые фиксируют непропуск автолюбителями пешехода – эта мера, по замыслу чиновников, должна снизить травматизм среди горожан. «Мы обрабатываем огромное количество запросов на установку камер от самих пешеходов – там где дорога способствует, например, тому, чтобы можно было поехать быстро, есть несколько полос, но движение пешеходов тоже может быть насыщенно, а водители пешеходов пропускают не всегда, – пояснил Чернов. – Нам, конечно, есть чему поучиться у европейских водителей, которые гораздо более благожелательны к пешеходам».

Представитель ЦОДД также уточнил, что за 9 месяцев этого года в Москве было выписано 11 млн постановлений о штрафах за превышение скорости, и 97% из них – за минимальное превышение скорости от 20 до 40 км в час. «Но если говорить о статистике, то за 9 месяцев этого года мы имели 35 тысяч случаев, когда скорость превышалась свыше 60 км в час. Это настоящие убийцы на дороге, – заявил Чернов. – Что касается количества ДТП с пострадавшими из-за превышения скорости, это чуть больше 300, и 35 погибших».

В целом в этом году на превышение скорости приходится 55% от всего количества нарушений ПДД. «Идет определенное снижение по сравнению с прошлым годом, когда было 63%», – сообщил Егор Чернов, отметив, что и общее количество ДТП с пострадавшими и погибшими также демонстрирует тенденцию к снижению. Согласно данным статистики, за 9 месяцев зафиксировано около 6,5 тысячи ДТП, в которых погибло более 300 человек, и еще 7,5 тысяч пострадало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

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