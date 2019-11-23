В России организуют слежку за перемещением автомобилей

Российские власти направят более 200 млн рублей на запуск системы слежения за автомобилями на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сейчас такая система действует в Москве и Московской области, к ней подключат еще 16 регионов. Уточняется, что при реализации проекта правоохранительные органы смогут понять и отследить в режиме онлайн передвижение автомобили по всей центральной России.

Так целями внедрения данной системы названы борьба с угонщиками и нарушителями ПДД, контроль движения транспортных средств, в том числе грузовых. Кроме того, благодаря внедрению новой системы власти Москвы рассчитывают получить исчерпывающие данные о потоках машин в сторону столицы и в обратном направлении для последующего анализа. Предполагается, что этот опыт может распространиться на всю территорию России.

Напомним, год назад российское правительство раскритиковало законопроект, предполагающий введение запрета на штраф за превышение средней скорости движения автомобиля по участку дороги. В предложенном законопроекте предполагалось отменить сбор штрафов за такие правонарушения, так как понятие средней скорости нигде не определено, а превышение скорости следует фиксировать в конкретный момент времени и в конкретном месте.

Как писал «Новый День», в ходе рассмотрения законопроекта в кабмине подчеркнули, что виновность в правонарушении можно установить «по любым фактическим данным». Данные, полученные с помощью сертифицированных технических средств, можно признать доказательствами по делу.

Наблюдатели полагают, что внедрение новой системы отслеживания передвижения автомобилей позволит реализовать давнюю задумку законотворцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.19

Эксперты указали на ошибки автовладельцев при сезонной смене колес. / В мэрии Кургана назвали главные дорожные стройки на 2020 год. / Администрация Екатеринбурга обнародовала проект развязки у «Калины» с двухэтажным перекрестком (СХЕМЫ). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»