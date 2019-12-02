ГИБДД предложила пересадить автолюбителей на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступила с предложением пересадить автовладельцев на общественный транспорт. Необходимость таких мер в ГИБДД объяснили недостаточным для того, чтобы «автомобили чувствовали себя комфортно» количеством дорог в стране. Об этом рассказал заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре по безопасности дорожного движения, который сегодня, 2 декабря, открылся в Москве.

По словам Понарьина, таким образом ГИБДД видит возможность разгрузить дороги, повысив их пропускную способность, а также убрать с них «рискованные элементы», передает РИА «Новости». «Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт», – сказал Понарьин.

Как писал «Новый День», в конце ноября стало известно, что Российские власти направят более 200 млн рублей на запуск системы слежения за автомобилями на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Сейчас такая система действует в Москве и Московской области, к ней подключат еще 16 регионов. Уточняется, что при реализации проекта правоохранительные органы смогут понять и отследить в режиме онлайн передвижение автомобили по всей центральной России.

Целями внедрения данной системы названы борьба с угонщиками и нарушителями ПДД, контроль движения транспортных средств, в том числе грузовых. Кроме того, благодаря внедрению новой системы власти Москвы рассчитывают получить исчерпывающие данные о потоках машин в сторону столицы и в обратном направлении для последующего анализа. Предполагается, что этот опыт может распространиться на всю территорию России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.12.19

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