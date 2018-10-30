Кабмин РФ счел законными штрафы за превышение средней скорости на дорогах

Российское правительство раскритиковало законопроект, предполагающий введение запрета на штраф за превышение средней скорости движения автомобиля по участку дороги, пишут «Известия». В предложенном законопроекте предполагалось отменить сбор штрафов за такие правонарушения, так как понятие средней скорости нигде не определено, а превышение скорости следует фиксировать в конкретный момент времени и в конкретном месте.

В ходе рассмотрения законопроекта в кабмине подчеркнули, что виновность в правонарушении можно установить «по любым фактическим данным». Данные, полученные с помощью сертифицированных технических средств, можно признать доказательствами по делу.

На настоящий момент в некоторых регионах страны камеры записывают данные о скорости транспортных средств на определенных участках дороги, после чего на отдельном сервере высчитывается средняя скорость. В случае ее превышения, автомобилисту приходит «письмо счастья» со штрафом. В частности, такие правила действуют на территории Татарстана и Кировской области.

Законопроект об их отмене был выдвинут летом 2018 года. Его инициаторами стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.

По ст.12.9 КоАП штраф за превышение скорости более 20 км/ч составляет 500 рублей, более 40 км/ч – до 1,5 тыс., более 60 км/ч – до 2,5 тыс., более 80 км/ч – 5 тыс. рублей. За превышение от 60 км/ч предусмотрено также лишение прав до полугода, но в этом случае поймать лихача должна не камера, а сотрудник ГИБДД, а решение примет суд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.18

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