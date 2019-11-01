«Это издевательство и подстава»: автомобилисты назвали тех, кому выгодны камеры на московских дорогах

В Москве система камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) готова к введению штрафов за минимальное нарушение скорости, если в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) будут внесены соответствующие поправки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксакции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Егор Чернов, выступая сегодня на пресс-конференции.

«К тому, чтобы администрировать превышение скорости на 10 километров в час система фото-видеофиксации готова, и не только на 10, но и на 5, и на 8, сколько будет установлено ПДД, – уточнил он. – Погрешность камер этого типа составляет один-два километра в час, соответственно, в данном случае 10 километров превышения – для нас не проблема».

Между тем, автомобилисты выступают категорически против введения новых штрафов и повышения уже существующих. «Мы видим довольно тяжелую экономическую ситуацию в стране, к сожалению, у нас падают доходы – или как минимум не растут. Поэтому повышение штрафов негативно отразится на финансовом состоянии автомобилистов, – пояснил координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. – Мы выступаем категорически против».

Предложение не нарушать ПДД, чтобы не получать «письма счастья», в данном случае не сработает, поскольку не все санкции являются справедливыми. В частности, из-за знака, предписывающего автомобилям держать дистанцию в 70 метров, на одном из участков МКАД нарушителями являются тысячи москвичей, ежедневно стоящих в «пробках». Шкуматов подтвердил заявление представителя ЦОДД, что данных водителей не штрафуют, однако отметил, что юридически они все равно являются нарушителями и могут быть оштрафованы в любой момент, когда ГИБДД примет такое решение.

«Я сам нарушитель, – заявил общественник. – У меня в этом году пять штрафов, и четыре из них – это так называемые «дорожные ловушки», когда скоростной режим на дороге, которая не меняется, изменен на пониженный. Ты едешь по дороге, и вдруг на участке 200 метров [ограничение скорости] вместо 60 км/ч – 40 км/ч. Естественно, там стоит камера».

Координатор «Синих Ведерок» подчеркнул, что по статистике большая часть штрафов, выписанных в Москве за превышение скорости, является результатом таких «дорожных ловушек», которые «устроены по сути для того, чтобы водитель запутался и совершил нарушение». «Очень часто эти «ловушки» сопровождаются частными камерами фиксации, которые стоят и контролируют там режим», – сообщил он.

Шкуматов обратил внимание, что Северо-Восточная хорда проектировалась для дорожного движения со скоростью 120 км/ч, однако после ее открытия скорость установили ровно в два раза меньше – 60 км/ч. «Там было установлено больше десятка камер, если не ошибаюсь, двенадцать, и многие водители попали на штраф. Являются ли они нарушителями, если они ехали 82 км/ч по дороге, которая спроектирована на 120 км/ч? С моей точки зрения – нет. Это издевательство и подстава для водителей, хотя формально они являются нарушителями», – пояснил он.

По его словам, на трассе в Коломну таких «ловушек» три – на участках установлено ограничение скорости в 40 км/ч, чему никаких логических объяснений нет. «Камеры там стоят частные, естественно. Тут 500 рублей, там 500. Автомобилисты никак не могут повлиять на то, чтобы там был установлен адекватный скоростной режим, – подчеркнул Шкуматов. – Водители недоумевают, почему на прямой, ровной дороге установлен скоростной режим 40, хотя раньше ездили 90 плюс 15? Я на участке трассы в 10 км на Воронеж насчитал больше десятка треног. Это что, безопасность движения? Нет, это просто грабеж автомобилистов. Можно еще разбоем назвать».

Появление таких странных участков со сниженным скоростным режимом, по мнению автомобилистов, объясняется просто: в Московской области, например, из уплаченного водителем штрафа в 250 рублей, 231 рубль получает хозяин камеры, и только 19 рублей – бюджет региона. Чем больше нарушителей – тем выше заработок владельца камер, и меры по предупреждению нарушений фактически вылились в охоту за автолюбителями и устройство для них «ловушек». «Очевидно, почему везде ограничения скорости в 50 км/ч», – констатировал Шкуматов.

По его мнению, ситуацию может спасти только пересмотр системного подхода к организации дорожного движения. «Сейчас ею занимаются чиновники, которых набрали по объявлению. Я не шучу, – заявил он. – Они охотно договариваются с частными компаниями, владельцами частных камер и занижают скоростные режимы там, где это выглядит абсолютно нелогично». В результате же, отметил Шкуматов, возникают такие «ловушки» – оспорить которые водители не имеют никакой возможности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

Минтранс определился с пассажирским перевозчиком на крымских направлениях железной дороги. / Год до выборов президента США: демократы делают из Трампа «неизберабельного» кандидата. / «Оруэлл отдыхает…» Координатор «Синих Ведерок» предложил начать публичное обсуждение планов по организации дорожного движения в Москве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»