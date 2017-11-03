В экзаменационных билетах ГИБДД нашли смертельно опасные ошибки

Экзаменационные вопросы в отечественных автошколах, которые касаются оказания медицинской помощи, составлены некорректно, ответы к ним тоже содержат ошибки. На практике закончившие их водители не смогут правильно оказывать первую помощь. С просьбой устранить несоответствия в ГИБДД обратилась Межрегиональная ассоциация автошкол, пишут «Известия».

По мнению специалистов НИИ Минздрава России, в билетах ГИБДД есть рекомендации, которые могут навредить пострадавшим в ДТП. Боле того, эти ошибки несут прямую опасность жизни и здоровью водителей. Речь идет о сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечения.

«Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 сантиметров от раны. Если «не менее», это может быть и 20 сантиметров. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут», – заявил ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный.

Что касается сердечно-легочной реанимации, во всех вариантах ответа неверно указано положение рук, отметил специалист. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, ошибочные варианты.

Также отмечается, что несколько вопросов по первой медицинской помощи содержат неточности в формулировках. Например, в тестах вместо термина «искусственное дыхание», как положено по приказу Минздрава № 477, продолжают писать «искусственная вентиляция легких». По словам Дежурного, это приводит к тому, что водитель боится оказывать этот вид помощи: искусственная вентиляция легких в отличие от искусственного дыхания требует дополнительного реанимационного оборудования. Некоторые вопросы по первой помощи в билетах построены так, что на них невозможно ответить верно. «Некоторые вопросы в тестовых билетах не совпадают с учебником и программой по первой помощи. Из трех ответов – ни одного правильного. Можно ответить, только заучив то, что сказано», – отметил эксперт.

В итоге причастные к ДТП водители не имеют достаточной подготовки для оказания первой помощи пострадавшим до приезда скорой и полиции, отмечают в МААШ. Они скорее заучивают нужные ответы для получения прав, чем готовятся к оказанию жизненно важной помощи, указывают эксперты.

В МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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