ГИБДД обновила правила сдачи экзамена на водительские права

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Главное нововведение – единый экзамен по вождению вместо привычного разделения на «площадку» и «город».

Тестирование кандидатов будет по-прежнему начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Это испытание будет проводиться на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

Затем кандидату в водители предстоит продемонстрировать свои умения в условиях полноценного городского движения. В частности, речь идет о совершении поворотов в обе стороны, демонстрации навыка проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог и пешеходных переходов, обгона других участников движения, а также осуществления параллельной парковки. Кроме того, курсант должен будет показать навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.

Такие упражнения, как пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными. Отметим также, что в новой версии документа также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена. Кроме того, преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.19

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