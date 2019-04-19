Без права на ошибку: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве также рассказали, что «система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения также прорабатывается в рамках проводимой работы».

Там также отметили, что «неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации», передает РИА «Новости». Так, например, если курсант дал неверный ответ в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП, экзамен для него завершится провалом.

«Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена», – говорится в ответе на запрос. В Госавтоинспекции уточнили, что «реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России» и не потребует дополнительных затрат. Ранее в ведомстве сообщили, что нововведения на экзаменах в ГИБДД могут ввести уже в следующем году.

Как писал «Новый День», в конце января Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на ранее предложенный ГИБДД проект постановления правительства о реформе экзаменов на водительские права, который предполагал ввести единый экзамен по вождению вместо «города» и «площадки». Министерство опасается, что нововведение грозит финансовыми потерями для госбюджетов и образовательных организаций и призывает доработать документ.

На сегодняшний день каждый экзамен сдается и пересдается отдельно. Таким образом, отмечают в Минэкономразвития, в случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком: нагрузка на инспекторов вырастет, общее число пересдающих станет больше. В ведомстве также указали, что некоторые упражнения в городских условиях «выполнять затруднительно»: приводится пример 20-метрового «КамАЗа», которому для некоторых упражнений нужна территория длиной не менее 70 метров.

«Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки», – резюмировали в Минэкономики. Сегодня требования к выполнению упражнений на площадке «четко регламентированы, субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена». Если же элементы будут выполняться в едином экзамене под контролем экзаменатора, то это будет способствовать «повышению роли субъективного фактора», также отметили в министерстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.04.19

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