ГИБДД создаст базу злостных нарушителей: им запретят работать в сфере перевозок

ГИБДД собирается создать единую цифровую базу данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом сообщил глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ полковник полиции Роман Мишуров в интервью газете «Известия». Речь идет о тех, кто имеет десятки штрафов в год или кто лишен прав. По словам силовика, новшество позволит «компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав».

Предполагается, что в базу войдут данные как о россиянах, так и об иностранных гражданах. ГИБДД предлагает запретить им работать в сфере пассажирских перевозок. По словам Мишурова, «такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан».

Кроме того, начальник управления ГИБДД рассказал, что Госавтоинспекция добивается полного запрета на возможность получения прав теми людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах. Сейчас, по словам Мишурова, частники могут выдать таким людям справку, которая позволяет получить водительское удостоверение. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – пояснил он.

Мишуров также сообщил, что ведомство готовит ужесточение, которое обяжет иностранцев с видом на жительство и россиян, имеющих водительские права другого государства, пересдавать экзамены в России для получения российских документов. С иностранными правами им будет разрешено ездить в России только 180 дней.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права. Как сообщал «Новый День», ошибки будут оцениваться по степени возможных рисков в реальной ситуации: если неверное решение в условной ситуации могло спровоцировать ДТП, экзамен для курсанта завершится провалом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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