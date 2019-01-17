В Екатеринбурге будут судить крупнейшую в России ОПГ, работавшую на автоподставах

В Екатеринбурге в ближайшее время стартует громкий судебный процесс по делу об автоподставах. На скамье подсудимых – 25 человек, ещё двое заключили досудебное соглашение, их дела рассматривают отдельно.

О том, что в Екатеринбурге раскрыта крупная афера в сфере автострахования, стало известно в последние дни прошлого года. Сегодня на пресс-конференции о подробностях дела рассказала пресс-секретарь прокуратуры по Свердловской области Марина Канатова. ОПГ организовал житель Екатеринбурга 1991 года рождения, в банду входили бывший юрист страховой компании и сотрудники, которые занимались ремонтами машин. Подельники арендовали автосервис, где готовили машины для участия в липовых ДТП, то есть заранее делали вмятины, ломали детали, выкручивали подушки безопасности и т.д. Машины подбирали разные, но в основном дорогие иномарки – чтобы получить максимально возможную по ОСАГО выплату в 400 тысяч. После инсценировки ДТП директор экспертного центра готовил экспертизу, бумаги уходили в суд. Мошенники получали выплаты от страховых. Ущерб для страховых компаний составил около 5 млн рублей – эти деньги обвиняемые «заработали» за 2016 и 2017 годы. На имущество подельников наложили арест на общую сумму в 2,9 млн рублей.

Как рассказала Марина Канатова, материалы дела переданы в Ленинский районный суд, в течение 2-3 недель будет назначена дата старта процесса. Решается вопрос, где будет проходить суд – в Ленинском может банально не хватить места на 25 подсудимых и их защитников. Часть из них дожидается суда под стражей, часть под подпиской о невыезде. А раскрыть дело удалось из-за ошибок директора экспертного центра – участники рынка заметили, что у него много схожих экспертиз. Таким образом вышли на всю банду.

Добавим, автоподставами промышляют не только ОПГ. В конце декабря, рассказала Канатова, вынесли приговор по аналогичному делу. Девушка врезалась в автобус, на месте договорилась с водителем автобуса, тот уехал. А она инсценировала аварию, позвонила знакомым в ГИБДД и те зафиксировали ДТП. Девушка получила около 400 тысяч по страховке ОСАГО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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