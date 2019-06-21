В Екатеринбурге стартует суд над крупнейшей ОПГ по автоподставам: из 25 человек на скамье подсудимых окажутся 11

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по делу крупнейшей ОПГ, которая промышляла автоподставами. На скамье подсудимых должны были оказаться 25 человек, еще двое заключили досудебное соглашение, их дела рассматривали отдельно. Однако судить будут 11 человек. Прокуратура огласила сроки.

О том, что в Екатеринбурге раскрыта крупная афера в сфере автострахования, стало известно в последние дни прошлого года. ОПГ организовал житель Екатеринбурга 1991 года рождения, в банду входили бывший юрист страховой компании и сотрудники, которые занимались ремонтом машин. Подельники арендовали автосервис, где готовили машины для участия в липовых ДТП, то есть заранее делали вмятины, ломали детали, выкручивали подушки безопасности и т.д. Машины подбирали разные, но в основном дорогие иномарки – чтобы получить максимально возможную по ОСАГО выплату в 400 тысяч. После инсценировки ДТП директор экспертного центра готовил экспертизу, бумаги уходили в суд. Мошенники получали выплаты. Ущерб для страховых компаний составил около 5 млн рублей – эти деньги обвиняемые «заработали» за 2016 и 2017 годы.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, гособвинитель запросил сроки для членов ОПГ. Трем участникам банды светит реальный срок лишения свободы – от 4 лет и шести месяцев до 7 лет в колониях общего и строгого режима. Пятерых гособвинитель попросил отправить на исправительные работы на срок от года до двух лет с удержанием в доход государства 10 % заработка. Для двух членов ОПГ были запрошены условные сроки от шести месяцев до 2 лет. Еще одного будут судить не только по статьям за мошенничество, но и за хранение оружия, самоуправство, вымогательство – для него запросили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении 12 человек судом по ходатайству страховых компаний дело прекращено за примирением сторон и в связи с назначением судебного штрафа. Еще один подсудимый скончался. Организатор преступной группы Руслан Рамазанов скрылся, его объявили в розыск.

Кроме того, прокурор просил суд удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимых материального ущерба в полном объеме. Оглашение приговора запланировано судом на 12 июля 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

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