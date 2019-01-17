Жителю Кировграда, устроившему дебош в детском саду, грозит уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции

В Кировграде следователи возбудили уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который обматерил инспектора по делам несовершеннолетних. Мужчина, будучи пьяным, пришел забирать из детского сада чужого ребенка и начал буянить, когда ему отказали. Сотрудникам дошкольного учреждения пришлось вызвать полицию.

Как выяснилось позднее, нетрезвый кировградец пытался забрать ребенка знакомых по их просьбе. Причем сам он не имел никакой родственной связи с малышом. Успокоить дебошира попробовала прибывшая по вызову инспектор ПДН, но разозленный мужчина обругал ее грубой нецензурной бранью. После этого скандалист был доставлен в отдел полиции.

Стоит отметить, что инцидент случился 29 ноября прошлого года, но уголовное дело было возбуждено только сейчас. Мужчина подозревается в преступлении по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

«Проведенная судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказанные в адрес полицейской нецензурные выражения являются оскорбительными и связаны с осуществлением инспектором ПДН ее служебных обязанностей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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