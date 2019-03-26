Уральцу грозит до 5 лет колонии за оскорбление инспектора ПДН в детском саду

В Кировграде передано в суд уголовное дело против 29-летнего мужчины, обвиняемого в оскорблении и угрозах насилия в адрес сотрудницы полиции.

Напомним, история произошла в ноябре прошлого года. Нетрезвый кировградец пришел в детский сад, чтобы забрать ребенка знакомых по их просьбе. Сотрудники детсада отказались отдавать малыша незнакомому мужчине. Когда тот начала скандалить, они вызвали полицию. Приехавшая инспектор по делам несовершеннолетних попыталась успокоить дебошира, но разозленный посетитель обругал ее матом. После этого мужчину доставили в полицию.

Уголовное дело против кировградца было возбуждено в январе 2019 года. Изначально он был подозреваемым в преступлении по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Впоследствии мужчине был предъявлен еще один эпизод по ч.1 ст.318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Материалы дела переданы в суд. За наиболее тяжкое из указанных преступлений кировградцу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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