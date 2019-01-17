В стерильной зоне екатеринбургского Кольцово поселился пожилой канадец

Пожилой канадец Андреас Куммер застрял в аэропорту Кольцово. Сегодня ночью 61-летний мужчина прилетел в Екатеринбург из Антальи, где проводил каникулы со своей русской женой, жительницей областного центра. В зоне пограничного контроля выяснилось, что срок российской визы гражданина Канады закончился и впустить его в страну нельзя.

«Они с женой люди пожилые. Он прилетел к ней еще до нового года, не обратил внимания, что сроки визы истекают 26 декабря. Потом они решили съездить в Турцию, купили путевки у «Библио Глобуса». Туроператор был обязан предупредить клиента о невозможности вернуться в Россию, но не сделал этого. Не обеспечила должную проверку документов и авиакомпания «Россия», осуществлявшая перевозку», – рассказал источник «Нового Дня» в аэропорту.

Куммер был задержан пограничниками. Сейчас он находится в стерильной зоне, с ним работают дознаватели. Согласно закону о порядке въезда в РФ и выезда, ответственность ложится на авиакомпанию, доставившую проблемного пассажира. На перевозчика будет наложен крупный штраф, кроме того, он обязан вернуть иностранца в ту страну, откуда его привез.

Однако ближайший рейс в Стамбул будет только 19 января. Двое суток канадцу придется провести в стерильной зоне аэропорта. «Он совершенно не говорит по-русски. Авиакомпания взяла на себя все расходы по содержанию гражданина Канады. Ему обеспечено трехразовое питание. Также перевозчик оплатит Куммеру билет до Стамбула», – сказал собеседник агентства.

После того, как разбирательство инцидента будет закончено, авиакомпания «Россия» предъявит претензии туроператору, которому перевозчик делегировал полномочия по проверке документов туристов.

Екатеринбург, служба информации

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