Канадец, поселившийся в стерильной зоне Кольцово, застрял из-за свадебного путешествия (ВИДЕО)

Третий день пожилой канадец Андреас Куммер живет в стерильной зоне аэропорта Кольцово – у него закончилась виза, и въезд в Россию для него запрещен. Сегодня съемочная группа «Нового Дня» встретилась с супругой иностранного гостя, которая рассказала о состоянии своего мужа. Подробности – в видео «Нового Дня».

Канадец застрял в аэропорту

Наталья Попова рассказывает, что 23 ноября 2018 года она вступила брак с Андреасом Куммером. Гражданин Канады находился в России по 90-дневной гостевой визе. В январе новоиспеченные супруги решили отдохнуть в Турции. Поэтому забронировали путевки через агентство «Пиар Трэвел». Но когда супруги возвращались в Россию, оказалось, что виза Андреаса Куммера сгорела. «Когда мы выезжали за границу, нас никто не уведомил о том, что гражданин Канады уже не сможет вернуться в Россию», – рассказала Наталья Попова.

Канадец Андреас Куммер уже третий день живет в стерильной зоне аэропорта Кольцово. Наталья говорит, что с супругом она общается по электронной почте. К слову, канадца обеспечили связью, а также компания «Россия», в которой были куплены авиабилеты, обеспечила иностранного гостя трехразовым питанием на время проживания в аэропорту.

Как выяснилось, путевку «Пиар Трэвел» бронировал у туроператора «Библио Глобус». По данным источника РИА «Новый День», туроператор должен был проверить документы своего клиента, прежде чем выдавать тур. Дело в том, что «Библио Глобус» арендует самолеты авиакомпании «Россия», сообщил источник, потому и полномочия по проверке визы переданы туроператору. Однако в офисе «Библио Глобуса» в Екатеринбурге съемочной группе «Нового Дня» сказали, что за проверку визы и прочих документов отвечает посредник, через которого бронировали путевку. «По агентскому договору обязаны предоставлять документы уже проверенными, а не компания «Библио Глобус» проверяет их документы», – рассказали в офисе туроператора.

Эксперты в сфере туризма в свою очередь считают, что недосмотрели сотрудники авиакомпании. «Согласно Воздушному кодексу, электронный авиабилет – это прямой договор между авиаперевозчиком и пассажиром. И в рамках этого билета за доставку пассажира из точки А в точку Б и обратно согласно маршруту ответственность несет полностью авиаперевозчик. Неважно, чартерная перевозка или арендует», – говорит член Совета по туризму при администрации Екатеринбурга Максим Пузанков.

По мнению Максима Пузанкова, Андреас Куммер и вовсе не должен был покинуть Турцию, так как виза у него сгорела сразу после вылета из России. Однако персонал аэропорта Антальи мог упустить из виду гражданина Канады из-за того, что направление безвизовое.

Уже завтра Андреас Куммер вылетит в Канаду через Стамбул. Вернувшись домой, мужчина будет оформлять вид на жительство в России, рассказала его супруга Наталья.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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