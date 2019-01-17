Двое молодых людей предстанут перед судом за нападение на таксиста

Двое молодых людей за нападение на таксиста и угон его авто окажутся на скамье подсудимых.

По версии следствия, ночью 12 мая 2018 года 25-летний молодой человек и 17-летний студент были в Новоуральске. Старший товарищ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уговорил своего подельника угнать такси, чтобы добраться самостоятельно до Серова. По данным следователей, молодые люди вызвали машину и поехали в сторону Серова. Во время поездки 25-летний обвиняемый, не предупредив своего напарника, решил убить таксиста, сообщают в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Злоумышленник ударил водителя ножом в шею и нанес касательную рану. Таксист съехал в кювет и покинул автомобиль, пытаясь поймать другую машину на трассе. В это время двое обвиняемых попробовали выехать на авто обратно на дорогу, но не смогли. Молодые люди пустились в бега, но позже были задержаны полицейскими. «Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции по горячим следам сумели задержать подозреваемого – в пределах двух часов после произошедшего. При этом полицейские изъяли орудие преступления у взрослого обвиняемого после его задержания», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Водитель смог поймать мимо проезжающий автомобиль, где ему оказали первую медицинскую помощь. На данный момент Следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодых людей. При этом ранее 25-летний мужчина уже был судим. Сейчас он обвиняется совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое с целью облегчить совершение другого преступления», ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем» и ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». 17-летнему студенту предъявлено обвинение по статье ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

Свердловская область, служба информации

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