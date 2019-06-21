В Новоуральске вынесли приговор по делу о нападении на таксиста ради угона

В Новоуральске осудили мужчину и его несовершеннолетнего напарника за нападение на таксиста. Подельники хотели угнать машину, водитель получил 10 ножевых ранений, но сумел убежать.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Новоуральский городской суд вынес приговор по делу Алексея Рябовича, 1991 г.р., и несовершеннолетнего новоуральца, 2002 г.р. В ночь на 12 мая прошлого года пьяный ранее судимый Рябович предложил подростку угнать такси. Они вызвали машину и сказали, что им нужно в Серов. В пути Рябович, который сидел за водителем, взял нож и напал на таксиста – мужчина получил 10 ударов клинком в правый висок, ухо, шею, предплечье. В это время несовершеннолетний парень схватил руль, но машину на дороге не удержал, она съехала в кювет. Водитель смог отстегнуться и убежать.

Рябовича судили по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, с целью облегчить совершение другого преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам», ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Он полностью признал вину, ему дали 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подростку вменялось только ч. 4 ст. 166 УК РФ, вину он не признал. Молодого человека приговорили к 2 годам воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.

Новоуральск, служба информации

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