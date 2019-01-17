В Екатеринбурге уже несколько больниц закрылись на карантин

В Екатеринбурге растет количество медицинских учреждений, которые ввели у себя карантин по ОРВИ и гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в горздраве, решение об объявлении карантина приняли городские больницы № 33 и № 40. Родственникам пациентов, лежащих сейчас в этих больницах, временно запрещено их посещать. Кроме того, в горздраве рассказали, что по всем городским больницам разослано распоряжение управления, в связи с которым в стационар не допускаются посетители с признаками заболевания ОРВИ и гриппом. То же правило действует и в отношении самих медработников.

Кроме того, карантин введен в Областной детской клинической больнице. «В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Свердловской области и Екатеринбурга и с целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости с 14.01.2019 в подразделениях ГАУЗ СО «ОДКБ» введены ограничительные мероприятия по посещению пациентов отделений стационара», – сообщается на сайте ОДКБ.

Напомним, по состоянию на 11 января в Свердловской области было зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше, чем за этот же период прошлого года и выше среднемноголетнего уровня. В Екатеринбурге зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что также выше, чем год назад. Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Роспотребнадзора, среди выявленных респираторных вирусов обнаружены вирусы гриппа типа А. Добавим, что в предэпидемический период в Свердловской области проведено 2 млн 274 тыс. прививок против гриппа, охват прививками против гриппа населения области составил 54,4%.По информации свердловского управления Роспотребнадзора, из-за карантина на прошедшей неделе частично был приостановлен образовательный процесс в 1 группе детского сада Артемовского. Кроме того, за неделю с 7 по 13 января зарегистрировано 965 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», показатель заболеваемости на 29% выше среднемноголетнего уровня. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2 лет.

Екатеринбург, служба информации

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