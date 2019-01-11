В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Свердловской области с 1 по 11 января зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше, чем за этот же период прошлого года и выше среднемноголетнего уровня. В Екатеринбурге зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что также выше, чем год назад.

Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Роспотребнадзора, среди выявленных респираторных вирусов обнаружены вирусы гриппа типа А. Добавим, что в предэпидемический период в Свердловской области проведено 2 млн. 274 тыс. прививок против гриппа, охват прививками против гриппа населения области составил 54,4%.

В связи с началом циркуляции вирусов гриппа, а также завершения прививочной кампании против гриппа, эпидемиологи советуют свердловчанам избегать контактов с людьми, которые имеют признаки ОРЗ; использовать маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте; сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей. Поможет и регулярная влажная уборка в помещениях. Напомним, вчера в ГКБ № 40 Екатеринбурга был объявлен карантин по гриппу и ОРВИ – гражданам запрещено навещать своих родственников, лежащих в стационаре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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