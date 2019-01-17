В Сухом Логу улетела облицовка дома (ФОТО)

В Сухом Логу с трехэтажного многоквартирника слетела облицовка фасада – сайдинг обрушился на всех этажах одного подъезда.

ЧП случилось в доме на улице Гагарина. УК «Сухоложская» уже отправила на место специалистов, которые пытаются «починить» дыру в обшивке. В производственном отделе управляющей компании от подробных комментариев отказались, сославшись на отсутствие директора на рабочем месте. Однако там рассказали, что никто в результате инцидента не пострадал. А причина обрушения – сильный ветер.

Фото жителя пострадавшего дома Артура

В версию с сильным ветром местные жители, судя по всему, не очень верят. «Ураган летний продержался, а вот сильный ветер не выдержал. Прям как в сказке про теремок..." – пишет Оксана Туганова. Живущий по соседству Артур (фамилию несовершеннолетнего агентство не может публиковать) рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что ветер в Сухом Логу есть, но не слишком сильный. «До того, как это произошло, у нас рядом с окном качалась одна пластина от ветра и сильно стучала», – отметил мальчик. В его квартире обшивка все еще заслоняет одно окно. Горожане в соцсетях обсуждают вариант подачи заявления в прокуратуру – проверить качество работы УК.

Сухой Лог, Светлана Загороднева

Сухой Лог. Другие новости 17.01.19

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