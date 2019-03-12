Сухой Лог остался без воды из-за коммунальной аварии

В Сухом Логу накануне вечером пропала холодная вода из-за коммунальной аварии. Воды нет в домах до сих пор.

В администрации города предупредили об отключении холодной воды с 11 марта с 18:00 на улицах Степной, Вокзальной, Липовой, Отрадной, Звездной, Сухоложской. Снижение давления в трубах возможно также в юго-западном районе. О том, когда вода появится и что стало причиной аварии, в администрации не сообщили. Дозвониться до чиновников, которые могли бы прокомментировать аварию, с утра не удалось.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм без воды остались 17 многоквартирников. «Работы еще ведутся, авария устраняется, организован подвоз воды. В ближайшее время авария будет устранена», – пообещали в пресс-службе регионального МЧС.

Местные жители в соцсетях подтверждают: воды в домах к утру нет. «На 60-ке до сих пор нет воды! По всей видимости, умываться будем технической водой – из батареи», «На юбилейной тоже не было», «На сухоложской тоже нет воды», – пишут горожане.

Добавим, Сухой Лог в Свердловской области известен как город коммунального бедствия. Около месяца назад часть домов оставалась без отопления из-за аварии на сетях. В зону ЧП попали 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада, детская спортивная школа, два отделения (стационара) городской больницы, здание налоговой инспекции. Еще чуть ранее с дома, где недавно прошел капремонт, слетела облицовка. Самая серьезная авария была в 2014 году, когда без воды остались 30 тысяч сухоложцев.

Сухой Лог, Светлана Загороднева

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