Водоснабжение Сухого Лога восстановлено

В Сухом Логу завершено устранение последствий коммунальной аварии, водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в устранении ЧП были задействованы аварийно-восстановительные бригады МУП «Горкомсети» в составе девяти человек и шести единиц спецтехники.

Напомним, накануне в администрации города предупредили об отключении холодной воды с 11 марта с 18:00 на улицах Степной, Вокзальной, Липовой, Отрадной, Звездной, Сухоложской. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм без воды оставались 17 многоквартирников. На время ремонтных работ был организован подвоз воды.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 12.03.19

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