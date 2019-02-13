В Сухом Логу ночью остались без отопления 23 жилых дома, детсады и больница

Крупная коммунальная авария произошла сегодня ночью в Сухом Логу.

На остывшие батареи жители улиц Белинского и Юбилейной начали жаловаться в сообществе «Типичный Сухой Лог» около 23:30. Позже пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила, что произошел прорыв трубопровода диаметром 500 мм на ул. Белинского. В зону ЧП попали 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада, детская спортивная школа, два отделения (стационара) городской больницы, здание налоговой инспекции.

Коммунальные службы Сухого Лога с ночи ведут аварийно-восстановительные работы. Всего задействованы 12 человек, 4 единицы спецтехники. На месте аварии работают оперативная группа МЧС, представители мэрии. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС.

Еще утром некоторые жители города сообщали в соцсетях, что батареи по-прежнему холодные. «Хорошо, что рвануло не на прошлой неделе», – философски замечают сухоложцы: неделю назад в Свердловской области стояли 30-градусные морозы. Добавим, сегодня ночью в Свердловской области было около -12 градусов.

Сухой Лог, служба информации

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