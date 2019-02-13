В Сухой Лог вернули тепло

В Сухом Логу коммунальщики устранили последствия аварии, из-за которой город остался без отопления.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, прорыв на теплотрассе ликвидировали в 12:35 по местному времени. Подача тепла в дома и соцобъекты восстановлена. Судя по комментариям жителей в городских сообществах, в части домов батареи на самом деле начали теплеть в течение последнего часа.

Сегодня ночью в Сухом Логу произошла крупная авария, прорвало трубопровод диаметром 500 мм на ул. Белинского. В зону ЧП попали 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада, детская спортивная школа, два отделения (стационара) городской больницы, здание налоговой инспекции.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 13.02.19

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