В Свердловской области снизилась стоимость ОСАГО

В Свердловской области после изменений в системе расчета ОСАГО в среднем полисы подешевели.

Руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе Вячеслав Тарасов изменение цен в целом по региону описал следующим образом: «Не все страховые компании кинулись поднимать тариф, есть те, что продолжают работать по тарифам, которые были раньше». Однако давать более подробную информацию он отказался, сославшись на отсутствие в РСА данных.

Как выяснилось, в Свердловской области тарифы оказались не самыми высокими. В пресс-службе «Альфастрахования» рассказали, как с января изменилась стоимость полиса в Свердловской области. До 10 января средняя цена полиса ОСАГО была 6 259 руб, с 10 января, когда страховым расширили тарифный коридор, средняя стоимость полиса составила 5 987 руб. То есть снижение на 4,3 % или 273 рубля.

«Альфастрахование» после проблем «Росгосстраха» стала крупнейшей по объему автогражданки. И в целом по России полис ОСАГО у них подорожал на 4,6%. К снижению цены на Среднем Урале со скепсисом отнесся автоправозащитник Максим Едрышов. «Современная история страхования в России не знает понижения цен. Да, сейчас более тщательно стали учитывать стаж и возраст, но говорить, что стоимость страхования упадет, нельзя. Страховщики постоянно говорят о своих убытках из-за ОСАГО. Возможно, просто решили сразу не шокировать. Никто же не обязывает сразу поднять максимально стоимость», – считает автоэксперт. Он отметил, что от автомобилистов, которые в этом году успели застраховаться (в различных СК), уже были сообщения о росте цен – пока не очень существенном.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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