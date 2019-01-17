РСА нашел на Урале компании, которые не стали повышать тариф ОСАГО

Страховые компании ищут тот базовый тариф, который им будет выгоден для расчета стоимости ОСАГО. Пока поднимают цены не все. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе Вячеслав Тарасов.

С 9 января Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной регулятором, – с 3 432-4 118 рублей до 2 746-4 942 рублей. Конечная стоимость полиса рассчитывается исходя из выбранного тарифа с применением коэффициентов. «Не все страховые компании кинулись поднимать тариф, есть те, что продолжают работать по тарифам, которые были раньше», – рассказал сегодня Вячеслав Тарасов. Однако он отказался называть, сколько компаний в Свердловской области оставили прежний тариф и есть ли те, кто воспользовался правом его снизить, – глава РСА в Уральском округе сослался на то, что изменения вступили в силу совсем недавно, страховые в РСА еще не передали такую информацию, да и в целом компании только ищут удобный для них базовый тариф. Информацию по средней стоимости полиса в региона РСА получит в конце месяца.

Но он напомнил, что это одно из первых изменений, страховщики ждут полной либерализации цен – то есть чтобы ЦБ РФ вообще не ограничивал стоимость обязательной для любого водителя страховки. «Может, оставят нижнюю границу, чтобы не было демпинга», – уточнил глава РСА в УрФО. По словам Тарасова, либерализация цен должна «снизить напряженность» на рынке автострахования: когда цены отпустят, по его мнению, исчезнут проблемы навязывания допуслуг, недовыплат и другие.

Сейчас проблемы на рынке ОСАГО есть, признал Вячеслав Тарасов. Например, при натуральном возмещении – качество запчастей и сроки их установки. Он также отметил, что навязывание услуг происходит до сих пор – хоть и гораздо реже, чем несколько лет назад. При этом глава уральского союза страховщиков напомнил: от любой дополнительной страховки клиент может отказаться в течение 10 дней. Правда, если допстраховку навязал агент, то расторгать «доп» все равно надо будет в офисе. «Если не нужно дополнительное страхование – расторгайте. Но любое страхование – это защита. Не все, что мы навязываем, плохо», – прокомментировал эксперт. Еще одна проблема – фальшивые сайты по продаже е-ОСАГО, Тарасов порекомендовал заходить на сайт РСА и уже оттуда по ссылке переходить на сайт страховой, чтобы не попасться мошенникам.

Добавим, с этого года изменился не только коридор для базового тарифа, в ОСАГО меняется система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). В целом ЦБ РФ прогнозировало повышение средней стоимости полиса не более чем на 1,5 %. Накануне крупнейшая по объему ОСАГО компания – «Альфастрахование» – рассказала об изменениях цен. В среднем автогражданка по России стала дороже на 4,6%. Как сообщал РБК, цены на полисы ОСАГО были повышены в 47 регионах присутствия компании на 1-17%. В этих регионах проживают 64% российских автовладельцев. Для жителей 19 регионов (30% покупателей ОСАГО) полисы подешевели – в диапазоне от 0,1 до 16,5%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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