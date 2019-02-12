Стало известно, как изменилась стоимость полиса ОСАГО на Урале из-за расширения тарифного коридора

После начала реформы ОСАГО средняя стоимость полиса в Свердловской области стала ниже, чем год назад. На статистику в первую очередь повлияла подешевевшая автогражданка для юрлиц.

Статистику об изменении стоимости ОСАГО за первый месяц после расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз сегодня на пресс-конференции представил глава Уральского главного управления ЦБ РФ Рустэм Марданов. «Были опасения, что средняя стоимость ОСАГО может повыситься. Но первая статистика за месяц, по сравнению с тем же периодом прошлого года показала, что в целом по России средняя стоимость полиса снизилась 1,5%, а в Свердловской области – на 3,2%»,– рассказал Марданов. В Челябинской области автогражданка в среднем подешевела на 1,6%, в Тюменской области – на 3%. В УрФО рост произошел только в Курганской области – на 5%.

Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов напомнил, что с 1 апреля автомобилистов ждет следующий этап реформы – перерасчет коэффициентов бонус-малус. Введена новая градация по возрасту и стажу, он будет присваиваться водителю раз год в апреле, а не при заключении договора страхования, как раньше. «Мы ждем расширение тарифного коридора до 40%, а дальше страховое сообщество ждет либерализации тарифа. По такому пути развивались все европейские страны. И стоимость полиса там упала, так как компании боролись за клиента», – отметил Тарасов.

С тем, что полис в итоге стал для водителя выгоднее, не согласился председатель Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Максим Едрышов. По его подсчетам, стоимость ОСАГО для физлиц выросла, а в статистику Центробанка и РСА попали не только физлица, но и юрлица – для них полисы как раз стали дешевле. Вячеслав Тарасов подтвердил, что страхование стало дешевле для юрлиц и для водителей мотоциклов. Данные по изменению стоимости автогражданки исключительно для физлиц эксперты предоставить не смогли.

Напомним, с этого года началась реформа ОСАГО. Подразумевается, что кроме изменения тарифного коридора при расчете стоимости полиса исчезнут коэффициенты мощности автомобиля, регион его использования, но появится надбавка за наличие нарушений и штрафов за ПДД.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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