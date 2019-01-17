Средняя зарплата в Свердловской области отстала от средней по РФ на 5 тысяч рублей

По итогам ноября 2018 года средняя зарплата в Свердловской области по полному кругу организаций достигла 37 604 рублей 50 копеек. Об этом сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Росстата. Это на 1382 рубля больше, чем в октябре, но все равно не поможет «догнать» среднюю зарплату по России – в октябре 2018 года она составила 42 332 рубля, а на Среднем Урале – 36 222 рубля.

При этом средняя зарплата в Свердловской области заметно отличается по отраслям экономики. Самыми высокооплачиваемыми на Среднем Урале являются ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками – их средняя зарплата 62 977 рублей. Ненамного отстали от них финансисты и страховщики – 60 930 рублей. На третьем месте – госслужащие, 49 014 рублей. Среди самых низкооплачиваемых – сотрудники гостиниц и заведений общепита (19 983 рубля), администраторы в учреждениях (24 798 рублей), специалисты по лесному и сельскому хозяйству (26 979 рублей). Средняя зарплата на обрабатывающих производствах – 40 438 рублей, в строительстве – 31 826 рублей, образовании – 31 702 рубля, здравоохранении – 40 081 рубль.

Напомним, тенденция отставания средней зарплаты на Среднем Урале от Средней по России стала предметом жаркого обсуждения в свердловском заксо в ноябре, во время работы согласительной комиссии по бюджету. О том, что Свердловская область отстает по росту средней зарплаты на несколько тысяч рублей, сообщил региональный министр экономики Александр Ковальчик, а депутат Виктор Якимов принял это очень близко к сердцу и потребовал от областного правительства как-то изменить ситуацию. Однако министр финансов Галина Кулаченко напомнила, что власти не вправе диктовать свои условия частному бизнесу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

Официально: Кожемяко покидает пост вице-мэра Екатеринбурга. / В Свердловской области снизилась стоимость ОСАГО. / В Екатеринбурге началась масштабная проверка газового оборудования: в частном секторе уже нашли утечку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»