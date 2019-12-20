Свердловскстат: средняя зарплата за октябрь превысила 41 тысячу рублей

Средняя зарплата за октябрь 2019 года в Свердловской области составила 41 079 рублей (по полному кругу организаций) и 45 588 (без малых предприятий с численностью работников до 15 человек).

Такие данные представил сегодня Свердловскстат. Самые высокие зарплаты (с учетом малых предприятий) по-прежнему у финансистов и страховщиков – 66 428 рублей и ученых-исследователей (63 727 рублей). Работники здравоохранения, по статистике, получили в октябре в среднем 40 836,5 рублей, образования – 36 025,5. На промышленных предприятиях в октябре работники получили в среднем 44 401 рублей, строители – 37 098 рублей. Самые маленькие зарплаты – в гостиницах и общепите – 24 345.

Депутаты Свердловской области уже неоднократно называли едва ли не позорной ситуацию, в которой «опорный край державы» на несколько тысяч отстает от России в целой по уровню зарплат. По итогам октября 2018 года средняя зарплата в Свердловской области достигла 36 222 рубля, а в среднем по РФ – 42 332 рубля.

По последним данным Росстата, в октябре россияне заработали в среднем 46 тысяч 549 рублей. Так что разница по-прежнему не в пользу Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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