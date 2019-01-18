В Каменске-Уральском ввели карантин по гриппу: «Один человек скончался»

В Каменске-Уральском ввели карантин по гриппу. Замглавы города по соцполитике рассказал, что в тяжелом состоянии находятся три человека, один скончался.

Глава города подписал постановление о введении карантина из-за вирусных инфекций, а в администрации сегодня прошло экстренное совещание. На совещании представил заместитель главы администрации города по социальной политике Денис Миронов. «Наши учреждения здравоохранения обслуживают не только Каменск-Уральский, но и оказывают медицинские услуги жителям Камышлова, Пышмы, Сухого Лога, п. Белоярского и Каменского района. Коечный фонд в больницах Каменска-Уральского ограничен и в настоящее время уже переполнен», – цитирует его пресс-служба администрации города.

Отметим, в официальном пресс-релизе Каменской мэрии подробностей о заболевших нет. Однако сайт «Время press» со ссылкой на Дениса Миронова сообщает о погибшем. «В Каменске-Уральском заболеваемость гриппом и ОРВИ составила почти 10% населения, один человек скончался». – рассказал чиновник. Умерший мужчина в возрасте 41 года имел хронические заболевания, также сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии находится женщина 28 лет. Двое больных уже отправлены в Екатеринбург, еще один вертолет намечен на сегодня. По данным РИА «Новый День», погибший мужчина страдал несколькими заболеваниями, в том числе диабетом, не исключено, что он не перенес инфекцию из-за этого.

Отметим, главный специалист информационно-аналитического отдела мэрии Надежда Кузнецова корреспонденту РИА «Новый День» информацию о погибшем не подтвердила, сославшись на отсутствие у нее такой информации. Дозвониться до начальника отдела Елены Шеремет не удалось – судя по всему, рабочий телефон выключен. В Каменск-Уральском филиале Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что к ним информация о гибели человека из-за гриппа не поступала. Однако в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» около часа назад было опубликовано видео приземления вертолета санитарной авиации, «для госпитализации», как указал автор поста.

Каменск-Уральский, Светлана Загороднева

Каменск-Уральский. Другие новости 18.01.19

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