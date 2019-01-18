В Сухом Логу в январе два человека умерли от пневмонии

Эпидемиологи отмечают значительное повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по Свердловской области. Тяжелее всего ситуация складывается в Каменске-Уральском и его окрестностях, где сегодня введен карантин. К сожалению, регистрируются смертельные случаи от осложнений после перенесенных вирусных заболеваний.

Как стало известно РИА «Новый День», с начала января от пневмонии скончались два жителя Сухого Лога – 29-летняя беременная женщина и годовалый ребенок. Девушка поступила в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщила главврач сухоложской РБ Марина Веремеенко. Пациентку 31 декабря переправили в екатеринбургскую больницу №40, но врачи не смогли спасти ее.

В начале января в Сухом Логу от осложнений умер ребенок в возрасте одного года и двух месяцев, у которого было органическое поражение нервной системы. Вскрытие показало, что смерть наступила от пневмонии, рассказала главврач. По словам собеседницы агентства, в городе регистрируется грипп А, но сейчас заболеваемость уже идет на спад. Теперь эпидемия перекинулась на другие города – Богданович и Каменск-Уральский.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 18.01.19

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