Крещенские купания в колонии: батюшка напутствовал заключенных словами об истинной свободе (видео)

Заключенные исправительной колонии №2 в Екатеринбурге приняли участие в традиционных Крещенских купаниях. После проповеди отца Игоря в местном храме Сергия Радонежского, настроившего паству на духовные подвиги, заключенные выстроились перед купелью на освящение и приступили к обряду.

Крещенские купания в колонии

Впрочем, сам священник рассказал, что в купаниях не участвует: «Кто не купается, тот ничего не теряет, а кто купается – ничего не приобретает. Главное – духовная работа над собой и стремление к единению с Богом». Он также отметил, что именно духовная жизнь делает человека свободным, неважно где он находится – в карцере или на пляже в Эмиратах.

После напутствия заключенные выстроились в очередь и окунались трижды. «И все же это укрепляет дух», – сказал один из них. Как это было – смотрите видео на нашем канале.

Крещенские купания сегодня проходят на многих водоемах области. Список мест, где можно окунуться в освященную воду смотрите здесь.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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