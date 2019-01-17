Коловоротом и пилой – как делают крещенскую купель (ВИДЕО)

Сотрудники МЧС начали объезд мест, где к празднику Крещения будут организованы купели. Сегодня утром инспекторы по маломерным судам побывали на Верх-Исетском пруду. Они замерили толщину льда, которая составила 45 сантиметров. По рекомендациям специалистов, возле будущей купели смогут находиться одновременно не более 40 человек.

После замеров прихожане приступили к вырезанию купели с помощью коловорота и ручной пилы. По словам резчиков, этот способ экологичен, так как на воде после работ не остаются масляные пятна, как после выпиливания проруби бензопилой. Подробности – в видео «Нового Дня».

Как делают купель

Священнослужители проведут чин освящения воды 18 и 19 января. По данным Екатеринбургской епархии, в этом году в области будет организовано около 30 купелей, большинство из них – на водоемах.

Приводим список некоторых из них:

– Храм Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (ул. Кирова, 65). Здесь будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией.

– Храм святителя Николая в поселке Исток (пос. Исток, ул. Механизаторов 12 А). Будет оборудована купель на озере Огородном.

– Храм праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Северка (пос. Северка, ул. Железнодорожников, 2). Купель будет оборудована на карьерном водоеме.

– Храм святого Александра Невского в селе Балтым (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная 4Б). Купель будет оборудована на реке Балтымка.

– Храм во имя равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный-Полевской (Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3 / ул. Левонабережная, 18). Будут оборудованы две проруби на реке Чусовой.

– Храма святых праведных Симеона и Анны в Сысерти (г. Сысерть, ул. Большевиков, 53). Купель будет оборудована на Сысертском пруду.

– Храм во имя Архистратига Михаила в Ревде (Ревда, ул. Клубная, 1 А). Купель будет оборудована на Ревдинском водохранилище.

– Монастырский скит Актай – подворье Свято-Николаевского Верхотурского монастыря (Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4). Купель будет организована на реке Актай.

– Подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино (Верхотурский округ, ул. Центральная). Купель будет организована на реке Туре.

Кроме того, в Екатеринбурге будут оборудованы купели при храмах. Например, рядом с храмом-памятником на Крови (ул. Царская, 10) и храмом «Большой Златоуст» (ул. 8 Марта, 17 А). Купель в палатках с раздевалками будет оборудована возле храма-колокольни.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

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