Санитарные врачи нашли опасных микробов в трех крещенских купелях

Санитарные врачи Свердловской области проверили качество воды в крещенских купелях, подготовленных на территории региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора, по результатам проведенных лабораторных исследований болезнетворные микроорганизмы были найдены в трех водоемах: в реке Пышма (городской округ Сухой Лог, село Курьи), в Нижне-Шайтанском пруду (г. Первоуральск) и реке Ключик (Сысертский городской округ, поселок Ключи). Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не рекомендует верующим использовать эти водоемы для совершения крещенских купаний.

Кроме того, при проведении крещенских купаний медики рекомендуют: не использовать для купания неизвестные водоемы, а также водоемы, специально не оборудованные для этих целей; не пить воду из водоемов для купания; не употреблять спиртные напитки; предварительно проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний для купания (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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