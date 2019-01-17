«Будет комфортно». Синоптики отменили Крещенские морозы в столице Урала

Несмотря на то, что небо над Екатеринбургом затянуло снежными облаками, синоптики уверены, что до конца недели в городе установится комфортная зимняя погода.

«Нынешний снегопад связан с приближающимся фронтом с Запада. Завтра к утру небо немного прояснится – будет переменная облачность, а затем его снова затянут снежные облака. До воскресенья снова ожидаются снегопады, однако температура установится очень комфортная – минус четыре – минус пять градусов», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в областном Гидрометцентре.

Крещенские морозы в этом году отменяются, и традиционные купания пройдут в относительно теплые дни. Напомним, по данным Екатеринбургской епархии, в этом году в области будет организовано около 30 купелей, большинство из них – на водоемах. Основные адреса мы перечислили здесь.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

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