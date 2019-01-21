Пропавшие в лесу под Карпинском туристки вышли на связь

Две женщины, которые пропали в лесу под Карпинском 19 января, сегодня утром вышли на связь. За ними вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, от туристок сегодня утром поступил звонок, как раз в тот момент, когда Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Екатеринбурга в район поиска. В МЧС уточнили, что сегодня погодные условия позволяют поднять в воздух технику. В районе поиска температура ночью была -18, днем -13…-15, без существенных осадков, ясно.

Женщины находятся в районе Кытлыма, определяется их точное месторасположение. Затем планируется, что борт МЧС эвакуирует потерявшихся. Женщины пропали 19 января. Они вышли с базы «Серебрянский камень» в составе тургруппы на маршрут в район Сухогорского (Казанского) камня – с ними была еще одна женщина и двое мужчин. Когда компания поднималась на горную вершину, начался снегопад, видимость ухудшилась, туристы начали спускаться вниз. Две женщины во время спуска остановились с другой группой туристов, их товарищи продолжили спуск, а через некоторое время поняли, что женщин с ними нет, два часа пытались найти их самостоятельно, но затем вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 21.01.19

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