Под Карпинском ищут пропавших в лесу туристок

Спасатели и волонтеры сегодня развернули операцию по поиску двух пропавших туристок, вышедших с базы «Серебрянский камень» 19 января.

Они вышли в составе тургруппы на маршрут в район Сухогорского (Казанского) камня, и до настоящего времени о их местонахождении ничего не известно.

Туристическая группа, ведущая активный отдых, не была зарегистрирована у спасателей.

Всего в поисках задействованы 26 человек, 11 единиц техники, из них 5 снегоходов (спасатели поисково-спасательного отряда Карпинска, пожарные, полиция, волонтеры). Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок.

Для усиления группировки в район поиска из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 8 человек и 5 единиц техники, в т.ч. 3 снегохода.

Неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют задействовать для поиска вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в аэропорту Кольцово. На турбазе «Серебрянский камень» развернут штаб по проведению поисковой операции.

Вчера группа туристов из г.Екатеринбурга из пяти человек (2 мужчины и 3 женщины) направились на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, в связи с чем группа начала спуск.

Во время спуска две женщины остановились с другой группой туристов, встретившейся на маршруте, а двое мужчин и одна девушка продолжили спуск. Через некоторое время группа туристов, не обнаружив двух женщин, пошла в обратном направлении, и в течение двух часов отставших искали, но безуспешно. Тогда члены группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Карпинск, РИА «Новый День», служба информации

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