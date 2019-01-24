Пострадавшей в северных горах туристке стало хуже. Ей делают срочную операцию

Состояние Елены Осиповой, получившей сильное обморожение конечностей во время похода в горы, сегодня к утру ухудшилось.

«В течение всей ночи с 23 на 24 января пациентка находилась под контролем докторов ожогового центра и реанимации. Проведены многочисленные обследования крови, сосудов, общего состояния. В пять часов утра зафиксировано ухудшение состояния пациентки, срочно проведенный консилиум решил немедленно проводить операцию, призванную спасти жизнь больной. В данный момент пациентка находится в операционной», – сообщает пресс-служба ГКБ № 40.

Напомним, вчера пациентка на вертолете была доставлена из Краснотурьинска в Екатеринбург и помещена в отделение реанимации 40-й больницы. После оказания первой необходимой медицинской помощи и оценки состояния врач – ожоговый хирург ГКБ № 40 Раяс Каримов смог дать предварительные комментарии: «Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение четвертой степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. Будет всесторонне обследована и подготовлена к дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки».

Две туристки, Елена Осипова, и Елена Подкорытова, пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. Их обнаружили 22 января в 14:45. К сожалению, одна из них, Елена Подкорытова, погибла от переохлаждения.

Екатеринбург, служба информации

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