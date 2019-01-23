ГКБ № 40: у пострадавшей туристки обморожение стоп четвертой степени, требуется операция

Пресс-служба екатеринбургской ГКБ № 40 рассказала о состоянии туристки Елены Осиповой, доставленной час назад вертолетом Центра медицины катастроф из Краснотурьинска.

Как сообщили в ГКБ, пациентка помещена в отделение реанимации. После оказания первой необходимой медицинской помощи и оценки состояния врач-ожоговый хирург ГКБ № 40 Раяс Каримов смог дать предварительные комментарии: «Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение четвертой степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. Будет всесторонне обследована и подготовлена к дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки».

Напомним, две туристки, Елена Осипова, и Елена Подкорытова, пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Их обнаружили только вчера в 14:45. К сожалению, одна из них, Елена Подкорытова, погибла от переохлаждения. Ее тело направлено следователем СКР на судебную медицинскую экспертизу. Свою последнюю запись «ВКонтакте» она оставила вечером 18 января: «Все! Интернет пропадает, связь пропадает... Мы на Сухогорский, Северный Урал прекрасен!» – написала туристка. Сейчас следователи устанавливают все детали похода, в том числе – почему группа разделилась, какие у людей имелись с собой средства для выживания, насколько они были подготовлены к походу.

Екатеринбург, служба информации

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