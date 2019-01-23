Сегодня решится вопрос о перевозке в Екатеринбург спасенной на севере туристки

Сегодня в середине дня медики из екатеринбургской ГКБ № 40 осмотрят 31-летнюю туристку Елену Осипову, уроженку Миасса, которая была обнаружена вчера спасателями недалеко от поселка Кытлым. Сейчас она находится в больнице Краснотурьинска.

«Состояние крайне тяжелое. В обед осмотрят специалисты ГКБ № 40, если состояние позволяет транспортацию, то вертолетом медицины катастроф женщину доставят в Екатеринбург», – рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Лена сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии. Врачи немного стабилизируют ее состояние и перевезут в Екатеринбург. Я сейчас нахожусь здесь [в Екатеринбурге], в Краснотурьинск нет смысла ехать», – рассказала мама Елены Осиповой Ольга порталу «Регион 74 – Челябинск». В последнее время Елена жила в Екатеринбурге.

Напомним, две туристки пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом ночном звонке женщина рассказала о гибели подруги. Туристок обнаружили только вчера в 14:45. К сожалению, одна из них была обнаружена мертвой, тело умершей направлено следователем СКР на судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной давности и причины смерти.

Судя по сообщениям в соцсетях, погибшая – 36-летняя Елена Подкорытова, работавшая в сфере логистики. Свою последнюю запись «ВКонтакте» она оставила вечером 18 января: «Все! Интернет пропадает, связь пропадает... Мы на Сухогорский, Северный Урал прекрасен!» – написала туристка. Сейчас следователи устанавливают все детали похода, в том числе – почему группа разделилась, какие у людей имелись с собой средства для выживания, насколько они были подготовлены к походу.

В паблике «Выше Облаков», объединяющем любителей походов в горы, участники выражают соболезнования близким Елены и просят ее близких сообщить о месте и дате прощания с ней. «Всегда больно и трудно принимать потерю близкого и родного человека! Наша Леночка, наш вдохновитель и душа компании.... Весёлая и жизнерадостная, легкая на подъем, ты так любила путешествовать! В твоих глазах отражался весь мир! Светлая память», – пишут знакомые женщины.

Краснотурьинск, Челябинск, Екатеринбург, служба информации

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