Выжившую в горах туристку везут на вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург

Медики приняли решение о транспортировке из Краснотурьинска в Екатеринбург туристки Елены Осиповой, спасенной вчера днем после трех дней блуждания по Северному Уралу.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минздраве, через несколько часов Елена будет доставлена в горбольницу № 40.

Напомним, две туристки пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Их обнаружили только вчера в 14:45. К сожалению, одна из них была мертва, тело направлено следователем СКР на судебную медицинскую экспертизу. Погибшая – 36-летняя Елена Подкорытова, работавшая в сфере логистики. Свою последнюю запись «ВКонтакте» она оставила вечером 18 января: «Все! Интернет пропадает, связь пропадает... Мы на Сухогорский, Северный Урал прекрасен!» – написала туристка. Сейчас следователи устанавливают все детали похода, в том числе – почему группа разделилась, какие у людей имелись с собой средства для выживания, насколько они были подготовлены к походу.

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 23.01.19

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