СКР: туристка Елена Подкорытова погибла от переохлаждения

Туристка Елена Подкорытова, которую спасатели нашли на севере области 22 января без признаков жизни, погибла от переохлаждения.

«Предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение. В настоящее время доследственная проверка продолжается», – сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, две туристки – Елена Осипова и Елена Подкорытова – 19 января потерялись во время турпохода в горах под Карпинском. Спасатели обнаружили пропавших 22 января. Елена Подкорытова скончалась еще до того, как их нашли. Свою последнюю запись «ВКонтакте» она оставила вечером 18 января: «Все! Интернет пропадает, связь пропадает... Мы на Сухогорский, Северный Урал прекрасен!» – написала туристка. По сообщению друзей, Елену похоронят завтра.

Сейчас следователи устанавливают все детали похода, в том числе – почему группа разделилась, какие у людей имелись с собой средства для выживания, насколько они были подготовлены к походу.

Вторую туристку, Елену Осипову, которая получила сильные обморожения, но осталась жива, сегодня начнут готовить к выводу из комы. Состояние женщины улучшилось после проведенной вчера ампутации стоп.

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 25.01.19

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