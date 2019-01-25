Пострадавшую в лесах под Карпинском готовят к выводу из комы

Елену Осипову, которая получила сильные обморожения, потерявшись в лесу, сегодня начнут готовить к выводу из комы. Состояние женщины улучшилось после проведенной вчера ампутации стоп.

Сегодня в ГКБ № 40 прошел консилиум реаниматологов и комбустиологов, медики отметили положительную динамику в состоянии женщины и подтвердили, что решение провести ампутацию конечностей было верным. «Ликвидация источника интоксикации организма привела к улучшению показателей работы всех органов и систем. Динамика отмечена в состоянии сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем. Продолжено уменьшение доз седативных препаратов. Аппарат ИВЛ работает уже во вспомогательном режиме. Сегодня пациентку будут готовить к пробуждению и полному переводу на самостоятельное дыхание», – рассказали в пресс-службе больницы.

Елену Осипову прооперировали вчера, врачи были вынуждены ампутировать стопы на уровне нижней трети голеней, чтобы спасти женщине жизнь. После операции ее состояние оставалось крайне тяжелым.

Напомним, девушка со своей подругой потерялась во время турпохода в лесах под Карпинском 19 января. Пропавших обнаружили 22 января. Вторая девушка скончалась до того, как их нашли.

Екатеринбург, служба информации

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