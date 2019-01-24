Женщине, которую спасли в северных лесах, ампутировали стопы

Хирурги закончили оперировать Елену Осипову, которая получила сильные обморожения, потерявшись в лесу. Женщине ампутировали стопы, ее состояние остается тяжелым.

О том, как прошла операция, рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ № 40 Дмитрий Шуварин, который вместе с коллегами проводил операцию. «Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Ее состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганнной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни», – прокомментировал врач.

Вчера Елену на вертолете доставили из Краснотурьинска в Екатеринбург и поместили в отделение реанимации 40-й больницы. Ее состояние с момента спасения врачи оценивали как крайне тяжелое. Девушка со своей подругой потерялась во время турпохода в лесах под Карпинском. Пропавших обнаружили 22 января. Вторая девушка скончалась до того, как их нашли.

Екатеринбург, служба информации

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